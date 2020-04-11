В аварии погиб «король» контрабанды на Закарпатье: опубликованы фото

В Ровенской области погиб в ДТП известный закарпатский контрабандист Атилла Горват по прозвищу «Доки».

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Авария произошла 11 апреля около 6:40 на автодороге «Киев-Чоп», вблизи села Большая Омеляна.

В полиции сообщили, что 45-летний водитель из Закарпатской области не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник и перевернулся на автомобиле Mercedes CLS в кювет.

Находился ли мужчина за рулем в состоянии алкогольного опьянения, станет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Атилла Горват – известный в Закарпатской области контрабандист, скупивший ранее в Береговском районе 52 га земли на границе с Венгрией. В его руках оказалась пограничная полоса, которая давала возможность провозить контрабанду через границу в больших объемах.

По законодательству такие участки земли не могут передаваться частным лицам, в связи с чем было открыто уголовное производство в отношении экс-руководителя отделения Госгеокадастра в Береговском районе за незаконную регистрацию права собственности. Правоохранители задерживали причастного к этому экс-руководителя местного структурного подразделения Госгеокадастра, а также самого владельца «частной границы» Аттилу Горвата.

Как сообщал «Апостроф», ранее в Закарпатской области обнаружили крупнейшую партию контрабанды в истории Украины.