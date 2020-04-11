Киевский путешественник опроверг данные о своем отказе от обсервации в «Козацком»

Создатель проектов Южный Берег Киева и фестиваля Hedonism, путешественник и музыкант Ростислав Русаков, который прибыл в Киев с Бали, в рамках своего четвертого кругосветного путешествия опроверг информацию СМИ, что он пытался избежать обсервации в отеле «Козацкий».

Об этом он написал у себя в Facebook.

Так, он отмечает, что этот фэйк впервые появился на странице в соцсети блогера Сергея Иванова, и тот проигнорировал просьбы дать опровержение, заблокировав Ростиславу доступ к своей странице. Блогер, по его словам, склеил два комментария путешественника, между которыми прошло несколько дней, и подал это как новость.

В частности, комментарий, где путешественник пишет, что готов показать мотоцикл своему знакомому после прибытия в Киев, значил, что он отошлет ему исключительно фото мотоцикла. Блогер же представил ситуацию так, словно Ростислав намеревался проигнорировать обсервацию и приехать к знакомому на нем лично.

Также Ростислав уточнил, что на момент написания комментария у него даже не было билета на перелет в Украину — билеты в Киев, как и разрешение для спецрейса, появились в самый последний момент перед вылетом и были куплены через день после написания комментария. Ростислав отметил, что тогда еще был уверен, что ему придётся остаться в Индонезии минимум до лета.

Как следствие, на момент публикации комментария о мотоцикле обсервация в Украине даже не могла обсуждаться, а постановление о ее введение еще даже не было принято правительством.

Путешественник утверждает, что никогда не намеревался нарушать закон и покидать отель «Козацкий», где по прилету находился на обсервации, и пробыл там от начала до конца. Сейчас он находится дома на самоизоляции в соответствии с подписанным обязательством.

Также Ростислав уточнил у себя в Facebook, что оба его теста на COVID-19 (в Южной Корее от 19 марта и в Украине от 2 апреля) оказались отрицательными.

Как сообщал «Апостроф», ранее в СМИ опубликовали информацию о якобы попытке украинских туристов, которые прилетели рейсом из Катара, проигнорировать обсервацию.