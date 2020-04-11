Реальные масштабы коронавируса в России: в сети показали фото и видео гигантских очередей «скорых»

В сети показали как на самом деле обстоит ситуация с коронавирусом в России, в Москве возле больниц выстроились огромные очереди из машин скорой помощи.

Коронавирус убил более 100 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом написал российский медик Олег Пыхтин в Facebook.

Автор показал очередь из машин «скорой помощи», их впереди несколько десятков, а сколько позади можно лишь догадываться.

«Сегодня работаю на скорой в ночную смену. Из Митино привезли пациента в больницу, в Новогорск, видимо в Москве некуда. Я ещё такого не видел за 6 лет! Стоим в очереди«, — написал он.

По последним данным, в России 11 917 человек заболели коронавирусом, из них вылечились 795 человек. Скончались 94.

Как сообщал «Апостроф», ранее в России путешественник самоизолировался в лесу и погиб страшной смертью.