Зеленский посетил госпиталь для больных коронавирусом: видео

В субботу, 11 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил палаточный городок для инфекционных больных коронавирусом Львовского 66-го военно-мобильного госпиталя, который дислоцируется в Покровске (Донецкая область).

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Об этом сообщает Офис президента на официальной Facebook-странице.

Президент не только ознакомился с функционированием палаточного городка, но и привез с собой подарок – средства защиты.

Также Зеленский наградил украинских военных медиков за заслуги.

«Спасибо каждому из вас! Мало подарков, столько много людей. Самое главное – это то, что вы делаете для нас, для всех украинцев», — сказал глава государства после награждения.

Как сообщал «Апостроф», ранее мощный ветер под Николаевом «разгромил» палаточный городок ВСУ.

Также появилось снятое с высоты видео, как полиция штурмует палаточный лагерь под Радой.