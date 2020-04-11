Монтаж или фейк? Украинский футболист вызвал фурор своей техникой — видео

Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик произвел фурор в Instagram роликом, в котором он неимоверным образом принял передачу.

На видео 19-летний футболист смог остановить пас с дальнего расстояния одним касанием, не опуская его на землю. В комментариях к ролику он написал: «Реально, фейк или монтаж?».

Менее чем за сутки в одном из пабликов социальной сети видео просмотрело почти 3,5 млн человек.

Мудрик является воспитанником харьковского футбола. На юношеском уровне он поиграл за «Металлист», «Днепр», «Шахтер» и сборную Украины различных возрастов. За первую команду донецкого клуба он пока не сыграл ни одного матча.

Ранее «Апостроф» сообщал, что игрок сборной Украины удивил перевоплощением во время карантина.