В России появился свой Ухань: врачи били тревогу, но безуспешно

В больнице Уфы, в России коронавирусом заразились сразу 170 человек, причем не только пациенты, но и врачи.

Об этом сообщает 74.ru.

При этом, пока неизвестно, кто стал «первопроходцем» в очаге заражения. Обсуждается версия, что виновница — главврач Республиканской клинической больницы Эльза Сыртланова, которая в феврале вернулась из путешествия. Однако именно у нее коронавирус подтвержден не был.

«Когда появились вопросы, я сдала тест. Анализ у меня отрицательный. Когда я вернулась из поездки, режим карантина и самоизоляции еще не был введен. Мазки были сданы, поэтому на самоизоляцию я не уходила. Со мной были дети, они тоже здоровы, слава богу», — отметила она.

При этом медики больницы сообщали руководству о вспышках пневмонии в нескольких отделениях еще месяц назад.

«Мы били во все колокола. На каждой оперативке утром вставали все заведующие — реабилитацией, где заболели пневмонией 15 сотрудников, гематологического отделения — там масса пневмоний была, я уж не говорю про пульмонологическое отделение. Тем не менее, у нас продолжалась и госпитализация, и консультации. Но карантинные меры не ввели, если бы карантин был объявлен три недели назад, то такого не было бы. У нас получилась наша российская Ухань», — говорит заведующая ревматологическим отделением.

Как сообщал «Апостроф», ранее в России путешественник самоизолировался в лесу и погиб страшной смертью.