Легенда европейского футбола госпитализирован с диагнозом коронавирус

Бывший шотландский футболист и тренер Кенни Далглиш госпитализирован с диагнозом коронавирус.

Об этом сообщает BBC.

В больницу легендарный футболист попал еще в среду, 8 апреля. 69-летнему Далглишу потребовалось внутривенное введение антибиотиков.

В бытность игроком шотландец поиграл только за два клуба — «Селтик» и «Ливерпуль». За карьеру он выиграл 31 трофей, включая три Кубка чемпионов. На его счету девять побед в чемпионате Англии с «Ливерпулем» (шесть как игрок и три как тренер).

Далглиш является рекордсменом сборной Шотландии по количеству сыгранных матчей (102). Также вместе с Деннисом Лоу он удерживает звание лучшего бомбардира команды (по 30 мячей).

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