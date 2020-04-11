Вводится ли во Львове комендантский час: власти дали четкий ответ

Во Львове не планируют вводить комендантский час, а лишь рекомендуют гражданам воздержаться от передвижения и пребывания в общественных местах в выходные.

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Об этом сообщил в Facebook глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

Он призвал жителей области в период с 13:00 субботы (11 апреля) и до 6:00 понедельника (13 апреля) воздержаться от пребывания на улице и в общественных местах для минимизации распространения коронавируса.

Правоохранители будут контролировать передвижения автотранспорта на границе Львовской области с 11 апреля и до завершения карантина.

Пресс-секретарь главы Львовской ОГА Дарья Бавзалук сообщила изданию 032.ua, что в эти выходные никаких дополнительных ограничительных мер во Львове вводиться не будет, а магазины, аптеки и другие объекты будут работать в соответствии с уже действующими карантинными ограничениями.

Мэр Львова Андрей Садовый написал в Telegram, что информация о введении на территории города комендантского часа или любых других дополнительных ограничений является фейковой.

«Город живет в режиме карантина: на улицу следует выходить только при необходимости и обязательно в маске. Сегодня на «горячую линию» города поступило более 300 обращений. Магазины, аптеки и другие учреждения будут работать в режиме карантина, как это было на протяжении последнего месяца«, — сообщил он.

9 апреля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил в Facebook о том, что правительство рассматривает возможность введения комендантского часа во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Президент Владимир Зеленский провел 9 апреля селекторное совещание с главами ОГА, во время которого обсуждалась возможность введения комендантского часа в нескольких областях страны.

Как сообщал «Апостроф», с 11 апреля в Черновицкой области введен «драконовский» режим карантина.

Кроме того, с 11 апреля в Закарпатской области вводится жесткий запрет для граждан. Им нельзя будет выходить из дома в ближайшие выходные.

Также в Волынской области введены новые карантинные ограничения на ближайшие выходные. Дополнительные ограничения на ближайшие и следующие выходные введены и в Киевской области.