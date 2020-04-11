Скандал в Украине из-за ошибок в онлайн-школе: учитель описал причины всех проблем

Учитель, который принимает участие в съемках «Всеукраинской онлайн школы», инициированной президентом Владимиром Зеленским, заявил, что ошибки на уроках случаются, потому что у проекта нет ни корректоров, ни редакторов, ответственных за проверку материалов.

Об этом написал в Facebook учитель математики из КНУ им. Шевченко Дмитрий Номировский.

По его словам, ошибки на уроках будут и в дальнейшем.

«Учителей собрали в пожарном порядке, кого смогли найти. Без кастинга и проб. Большинство видят камеру первый раз в жизни. Учителя работают, пока во всяком случае, исключительно на своем энтузиазме, то есть даром. От основной работы в школе учителей никто не освобождал. А там, как вы знаете, свое дистанционное образование 24/7. Длительность проекта все время меняется. Вначале было 3 недели, потом 7, далее 8. Теперь, если не ошибаюсь, 10 недель. А каждое изменение – это изменения в планировании уроков. Это все, естественно, тоже на учителе», – отметил Номировский.

Он также добавил, что сценарии уроков, иллюстративные материалы, презентации учителя готовят сами, без какой-либо помощи. Корректоров и редакторов, ответственных за проверку этих материалов, в проекте нет. Никакой возможности просмотреть и внести правки в уже смонтированное видео не существует. Потому что монтаж урока идет в ночь перед эфиром на ТВ.

«Говорят, что продакшн не успевает делать раньше. Подозреваю, что итоговое видео вообще никто не успевает смотреть – сразу в эфир. Я попробовал добиться просмотра своего первого урока. Дошел до продюсера. Получил от него по шапке, поскольку (цитата) “попадание в эфир более приоритетная задача чем удовлетворение чьих-либо интересов”. “Чьи-либо интересы” – это он о моем желании сделать качественный продукт. Ошибки на моем первом уроке, кстати, избежать так и не удалось. Кто-то на этапе монтажа, не связавшись со мной, решил самостоятельно написать “правильный ответ: 50 коп.” к простейшей задаче», – рассказал учитель.

Позже Номировский добавил, что появилась возможность редактировать отснятый материал.

«Сегодня появилась надежда, что смонтированные уроки можно будет посмотреть до эфира и внести правки. Не знаю, кто это помог, но искренне благодарю! Надеюсь, что те мои 2 урока геометрии, которые остались, теперь удастся сделать без ошибок«, — написал он.

На его уроке тоже была допущена ошибка.

Как сообщал «Апостроф», в Украине учителей и работников бюджетной сферы заставляли оформлять отпуска за свой счет на период карантина или вовсе увольняли.