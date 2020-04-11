Зеленский изменил условия службы в ВСУ: экс-боец указал на опасный момент

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в Положение о прохождении гражданами Украины воинской службы в Вооруженных Силах Украины, в соответствии с которыми для доукомплектования армии в особый период продвижение военнослужащих по службе может осуществляться без соблюдения ранее предусмотренных ограничений, а назначение военнослужащих на равнозначные и более низкие должности проводится «без согласия военнослужащих».

Ветеран АТО Мартин Брест (настоящее имя — Олег Болдырев) прокомментировал документ в Facebook.

Он отметил, что по этому пункту снимут и «отправят командовать клубами в ППД тех ротных, комбатов и комбригов, которые еще смеют возражать господам в больших звездах и лампасах».

Он также подчеркнул, что со вступлением указа в силу армейские начальники сделаются «практически всемогущими», ведь расторгнуть контракт с ВСУ почти невозможно.

«Они (авторы изменений — «Апостроф») убивают мою армию… превращают армию военного времени — в армию мирного времени, хотя война все еще идет. Чтобы потом развести руками… «мы не выстоим против России, нужно как-то договариваться», — не сдержал эмоций ветеран.

Как сообщал «Апостроф», ранее в сети опубликовали яркое фото учений украинских военнослужащих, снятое с помощью квадрокоптера. Волонтеры уточнили, что на передовой украинские разведчики используют такие «птички», чтобы следить за врагом и фиксировать его перемещения.