Под Запорожьем произошло серьезное ЧП с истребителем ВСУ: опубликованы фото

В пятницу, 10 апреля, в Мелитополе совершил аварийную посадку истребитель ВСУ МиГ-29.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ.

«Вечером, 10 апреля, на одном из оперативных аэродромов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины при исполнении учебного полета совершил аварийную посадку истребитель МиГ-29», — говорится в сообщении.

По предварительным данным известно, что летчик повреждений не получил.

В комментариях обсуждают возможные причины аварии, пока их две. Однако, точная причина аварийной посадки пока не известна.

Причины инцидента выясняются специально назначенной комиссией.

Как сообщал «Апостроф», ранее в Украине провели испытания обновленного боевого самолета.

Также во Львове успешно провели ремонт и летные испытания учебно-боевого самолета МиГ-29УБ.