Авто посольства Саудовской Аравии попало в ДТП в Киеве: фото

В Киеве на улице Московской автомобиль с дипломатическими номерами Саудовской Аравии попал 11 апреля в аварию.

Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Авария произошла на улице Московской на перекрестке с Цитадельной. Машина врезалась в отбойник. За рулем предположительно находился сын атташе с признаками алкогольного опьянения. В салоне авто находилось 4 человека, никто не пострадал.

«На место прибыла патрульная полиция. Водитель, пользуясь дип статусом, отказался что либо комментировать и дуть в драгер, вернее, даже не отказался, а просто промолчал. Сидит в авто, не участвует в оформлении«, — говорится в сообщении.

Как сообщал «Апостроф», в Харькове 10 апреля на окружной дороге столкнулись Daewoo и машина «скорой помощи», погибло три человека.

Ранее автомобиль главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко попал в аварию в Николаеве.