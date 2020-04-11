«Скорая помощь» попала в страшное ДТП в Харькове, много погибших: фото и видео момента аварии

В Харькове, на окружной дороге в районе Рогани, столкнулись Daewoo и «УАЗ» скорой помощи, погибло три человека.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на «Общественное».

Заместитель начальника Главного управления полиции Харьковщины Сергей Чиж рассказал, что в «скорой» был авторегистратор, который зафиксировал момент ДТП, на кадрах видно, что легковушка Daewoo внезапно выехала на встречную полосу и врезалась в скорую.

В «скорой» находилось пять человек. Водитель погиб на месте, четверо травмированы, их в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Водитель, предварительно, женщина, и пассажир Daewoo погибли.

Как рассказал заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Юрий Подзолков, бригада скорой, четверо мужчин, везла пациентку из поселка Хорошево в Харьков.

Погибшему водителю «скорой» — 50 лет. Он работал два года. Пациентка и трое работников «скорой» в крайне тяжелом состоянии в больнице, сказал Подзолков.

Он также отметил, что нареканий к водителю не было, а автомобиль вовремя проходил техническое обслуживание.

Ранее «Апостроф» сообщал, что 3 апреля в поселке Коростень Житомирской области в результате ДТП с авто скорой помощи погиб один человек и еще трое получили травмы.