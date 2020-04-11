Повторил судьбу Сократа: российский «философ» самоизолировался в лесу и погиб страшной смертью, фото

В Ленинградской области (РФ) мужчина, называвший себя путешественником и «философом добровольной простоты», самоизолировался в лесу и умер от отравления.

Об этом сообщает Telegram-канал «Бушующий мир».

Путешественник Александр Норко отравился растением, от сока которого умер Сократ.

Отправившись в лес около двух недель назад, Норко стал жить в палатке, добавляя в свой рацион питания добытый подножный корм.

5 апреля он прислал жене фотографии корней кувшинки и рассказал, что собирается сварить их на ужин.

«На следующий день Александр умер. Оказалось, что это был вех обыкновенный, приятный на вкус и запах, но убивающий лошадь. Соком этого растения отравился Сократ«, — отмечается в сообщении.

Как сообщал «Апостроф», ранее в Черниговской области девятилетний мальчик во время прогулки попробовал с друзьями ядовитые корнеплоды цикуты, отравился и умер.

Кроме того, ранее в Закарпатской области девочка была госпитализирована после отравления алкоголем и наркотиками.