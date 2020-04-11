Толкиен оказался прав: ученые сделали впечатляющее открытие про деревья-гиганты

Ученые в США выявили, что гигантские медленно размножающиеся деревья сохраняют здоровье лесов, словно сказочные создания «энты», придуманные писателем Джоном Р.Р. Толкиеном.

Об этом сообщается в материале The Guardian.

Так, по мнению исследователей, долгоживущие деревья «собирают» и хранят запасы углерода и тем самым снижают влияние его на другие растения. Ученые считают, что это открытие позволит проанализировать климатические изменения в другой плоскости. Моделируя комбинации деревьев, ученые построят модель леса, чтобы сохранять и развивать молодые леса. Проект с учетом выявленных обстоятельств планируют запустить для остановки расширения пустыни Сахара.

«Различия в росте, выживании и размножении видов тропических лесов важны для прогнозирования накопления углерода в лесах», — сказала Кэролайн Фарриор, доцент кафедры интегративной биологии в Техасском университете в Остине.

В частности, такими «защитниками лесов» оказались красное дерево, бразильские ореховые деревья и пентандра Сейба, которые растут сотни лет. Исследователи считают, что это является результатом компромисса между ростом и размножением: эти деревья вкладывают больше энергии в биомассу, чем в производство потомства.

Как сообщал «Апостроф», ранее ученые выявили в районе Антарктиды, за 900 км от Южного полюса остатки тропического леса, который здесь был в меловой период – 90 млн лет назад.