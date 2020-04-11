Молодой боевик серьезно поплатился за стрельбу по ВСУ: видео

В сети показали, что произошло с молодым боевиком, который стрелял по воинам ВСУ на Донбассе.

Ролик опубликовал в Twitter украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц).

На первой части видео боевик из окопа стреляет в сторону ВСУ и записывает это на видео. Во второй части он танцует на одной ноге, вторая нога у него ампутирована выше колена.

Как сообщал «Апостроф», украинские защитники на Донбассе обстреляли боевиков, напугав их.

Также стало известно, что 9 апреля на Донбассе погиб украинский защитник — 49-летний солдат Алексей Куприков. Он погиб в результате вражеского обстрела позиций украинских воинов в Луганской области, получив множественные осколочные ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.