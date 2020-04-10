Обезьянам удалось пересечь океан: ученые поделились невероятным открытием, фото

Ученые обнаружили в Перу окаменелые зубы приматов, которые проживали на территории Египта, это может свидетельствовать о том, что животные могли пересекать Атлантический океан.

Об этом говорится в материале The Science.

Так, исследователи нашли в джунглях Перу четыре окаменелых зуба вымершего семейства парапитецидов олигоценового периода. Их форма и строение схожи с молярами (верхними зубами) ископаемых приматов, которые проживали на территории Египта. Ученые сделали вывод, что эти приматы из Южной Америки произошли от африканских обезьян.

«Это совершенно уникальное открытие. Это означает, что, кроме обезьян Нового света и группы грызунов, известной под названием кавиоморфы, существует еще одна родственная линия млекопитающих, которая каким-то образом совершила это невероятное трансатлантическое путешествие. Вероятно, парапитециды совершили путешествие длиной в полторы тысячи километров на природных плотах, сформировавшихся из прибрежных растений во время шторма», — говорит Эрик Сейфферт, ведущий автор исследования.

Новый тип примата получил название Ucayalipithecus perdita — в честь правого притока Амазонки, где он был обнаружен. Возраст зубов составляет от 23 до 34 миллионов лет.

«Эта группа могла перебраться в Южную Америку в период эоцен-олигоценового вымирания, когда антарктический ледяной щит начал нарастать, а уровень моря упал. Это могло сыграть определенную роль в том, чтобы приматам было немного легче пересечь Атлантический океан», — отметил исследователь.

Как сообщал «Апостроф», ранее окаменелости неизвестной рептилии обнаружили среди скальных отложений на юге Бразилии.