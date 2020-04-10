Онлайн-школа с элементами порно: детям в России на уроке показали пикантное видео

В российской Калуге во время онлайн-уроков с учениками одного из лицеев города произошел весьма странный инцидент: учитель включила детям сцену из порнофильма.

Как сообщила в Facebook мать одного из учеников, оплошность допустила учительница по основам православной культуры.

«Посреди урока начинается видео жесткого порнографического содержания. Я не ханжа, мой ребенок знает, откуда берутся дети, но это за гранью», — написала женщина.

По ее словам, на тот момент к онлайн-уроку было подключено около 90 учеников пятых классов.

В то же время местные СМИ пишут, что учительница выключила непристойные кадры и попыталась продолжить занятие, но сцены для взрослых включались еще несколько раз.

Напомним, что во время онлайн урока в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн», которые проводятся из-за карантина в Украине, учительница истории допустила ошибку.