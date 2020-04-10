Карантин по-украински: появилась забавная фотожаба с героями «Властелина колец»

В сети с помощью фотожабы высмеяли обновленные меры карантина в Украине, согласно которым ломбарды могут продолжить свою работу.

Ее выложил у себя в Facebook пользователь Дмитрий Коваленко.

Так, в фотожабе упоминается сюжет художественного фильма «Властелин Колец» по роману Дж.Р.Р. Толкиена, согласно которому двое человекоподобных существ «хоббитов», несли «кольцо всевластия» к вулкану, чтобы его уничтожить. Автор фотожабы ставит героев в современные украинские реалии.

«Сэм, из города не выпускают – карантин. Что делать с кольцом?», — говорит один из героев.

«Есть одна мысль», — отвечает второй, после чего показано фото украинского ломбарда популярной сети.

Таким образом, автор высмеял и механизм работы украинских ломбардов, откуда практически невозможно выкупить свое имущество и решение властей их открыть в период карантина.

Как сообщал «Апостроф», ранее в правительстве приняли решение вывести из-под запрета на работу все виды финансовых учреждений, включая ломбарды и кредитные союзы, также была разрешена продажа автозапчастей и молодой птицы.