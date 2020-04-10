Дорога огня: пожарники сняли жуткое видео пожара в Чернобыльской зоне

В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация масштабного пожара, который не могут потушить уже седьмой день.

Уникальное видео пожара из кабины пожарной машины опубликовал на своей Facebook-странице блогер Назар Приходько.

Пожар в зоне отчуждения из-за ветра не утихает, огонь распространяется все дальше и уже подобрался к городу Чернобыль.

«Извините за ненормативную лексику за кадром, но я бы на месте пожарных и не так высказывался, окажись в такой ситуации», — заметил автор поста.

Он также напомнил, что в некоторых местах пожара, радиационный фон превышает норму в 16 раз, при этом неизвестно, имеют ли необходимую индивидуальную защиту пожарные.

Как сообщал «Апостроф», ранее полиция задержала злоумышленника, по вине которого произошел пожар в Чернобыльской зоне.