На Закарпатье нашли преступника, который дважды поджигал заповедную «долину нарциссов»

49-летнему жителю города Хуст (Закарпатская область) предъявлено подозрение в умышленном поджоге природоохранного научно-исследовательского отделения «Долина нарциссов».

Об этом сообщили на Facebook-странице МВД Украины.

«Злоумышленник поджигал траву в этом месте дважды! Когда выгорело 6,5 гектаров, ему показалось, что «выгорела не вся сухая трава», поэтому он поджег повторно», — сказано в сообщении.

В результате таких действий злоумышленника на 2,5 га территории заповедника были уничтожены цветы белоцвета весеннего, которые занесены в Красную книгу Украины.

Как сообщал «Апостроф», ранее полиция задержала злоумышленника, по вине которого произошел пожар в Чернобыльской зоне.