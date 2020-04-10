Мамочка, помоги, нас убивают: спецназ Путина жестоко подавил бунт в колонии, видео

В исправительной колонии в городе Ангарске Иркутской области (Российская Федерация) в пятницу, 10 апреля, заключенные взбунтовались из-за избиений со стороны охранников и устроили поджег. Над бунтарями жестоко расправились.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице правозащитник Павел Глущенко.

По его данным, бунт в ИК-15, где содержатся около 1300 заключенных, начался после того, как некоторые из них вскрыли себе вены в знак протеста против избиений. Когда им оказывали медицинскую помощь, они напали на охранников и забаррикадировались на промзоне.

Во время бунта заключенные подожгли лесопилку. Очевидцы сняли на видео зарево, которое было видно на расстоянии нескольких километров.

Некоторые из заключенных выходили на связь и сообщали, что вокруг все горит, есть убитые и много раненых. Мать одного из них утверждала, что охранники стреляют и бросают «непонятные гранаты». Во время разговора он кричал: «Мамочка, помоги, пожалуйста, нас тут убивают».

По словам правозащитника Глущенко, в колонии шли полномасштабные боевые действия. По данным журналистов, во время бунта пострадали около 300 человек.

Следственным управлением СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения.

Как сообщал «Апостроф», в российских тюрьмах к заключенным относятся, как к скоту, чтобы унизить личность и человеческое достоинство. Об этом рассказывал бывший политзаключенный, украинский журналист Роман Сущенко.