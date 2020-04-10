Самоутверждение за счет других: Зеленский высказался о фейлах учителей онлайн-школы

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ошибки, допущенные учителями во время трансляций уроков в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн», которые проводятся из-за карантина в Украине.

Глава государства упомянул об учительских фейлах в традиционном видеообращении, опубликованном на его официальной Facebook-странице.

«Вам благодарны миллионы родителей и школьников. Ошибиться — не страшно. Страшно — это самоутверждаться за счет унижения других людей», — сказал Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с хейтерами, которые стали писать оскорбления в адрес украинских учителей.

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Как сообщал «Апостроф», первую ошибку во время трансляции допустила учительница математики при решении простого примера на уроке для учеников 5-классов. Видео с конфузом учительницы разошлось в соцсетях, вызвав недоверие у пользователей к качеству онлайн-уроков.