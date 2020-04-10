Когда украинцы выйдут на работу: премьер-министр назвал примерную дату

В Кабинете министров задумываются над тем, чтобы разрешить украинцам пойти на работу уже в мае.

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Об этом в эфире «Свободы слова с Савиком Шустером» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Я уже говорил это не раз: Украина не сможет 2-3 месяца сидеть на диване. Мы будем вынуждены в мае начать думать над тем, чтобы Украина шла на работу. И в мае мы пойдем на работу. Вопрос в том: как мы будем это делать, в каких социальных стандартах, в каких временных рамках, как будем растягивать час-пик», – рассказал премьер-министр.

Также Шмыгаль сообщил, что над решением вопроса безработицы, которая возникла из-за коронавируса, трудится новосозданный Совет экономического развития. Премьер добавил, что уже в мае в Украине будет создано 500 тысяч рабочих мест.

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