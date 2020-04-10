Скандал с автобусами для заробитчан на украинско-польской границе: пограничники дали ответ

В Луцком пограничном отряде, который осуществляет контроль на КПП «Дорогуск — Ягодин», заработки перевозчиков на украинцах, которые массово возвращаются домой из Польши, объяснили запретом на пеший проход.

Пограничники прокомментировали «Апострофу» вынужденную перевозку украинских граждан с территории польской таможни частными автобусами.

Напомним, стоимость такого рейса составляет 20 злотых (130 гривен по курсу) с человека, при этом, автобус проезжает максимум километр и высаживает людей практически сразу за воротами таможни.

«Автобусы не наши — это частные перевозчики, которые устанавливают такие правила и такие тарифы. Сейчас пеший проход через КПП запрещен, проезд разрешен только частным транспортом. Мы не можем забирать людей с таможни — до 7 числа мы это делали военным транспортом, сейчас нет», — отреагировали в Луцком пограничном отряде.

Ответить на вопрос, кто дал разрешение на пребывание частных автобусов на КПП и их проезд, пограничники не смогли.

«Хороший бизнес», — прокомментировал «Апострофу» такую ситуацию экс-руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Украини Олег Слободян.

Как сообщал «Апостроф», в Тернополе родственники не пустили домой мужчину, который вернулся домой с заработков в Польше, он обратился в полицию.