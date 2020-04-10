Коронавирусная «загадка» в Николаеве: СБУ обнаружила серьезные нарушения

В Николаевской области, где не было обнаружено ни одного случая коронавируса, Служба безопасности Украины выявила грубые нарушения при проведении тестов пациентов с подозрением на вирус

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Об этом на сессии областного совета заявил начальник управления СБУ Виталий Герсак.

По его словам, медицинские работники во время отбора биоматериалов у пациентов для проверки на коронавирус использовали пробирки и вещества, которые не соответствуют требованиям.

«В частности медицинские сотрудники используют нестандартизированные пробирки и некачественную химическое вещество, не соответствующее определенным нормам и стандартам, в которых хранится отобранный материал. По имеющимся данным, указанное химическое вещество производится в Николаевском лабораторном центре Минздрава Украины», — рассказал он.

Как ранее сообщал «Апостроф», в четверг, 9 апреля, во время визита главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко в Николаевскую область его автомобиль попал в ДТП.