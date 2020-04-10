Новый антирекорд: в Британии раскрыли пугающую статистику смертей от коронавируса

В пятницу, 10 апреля, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о новом рекордном показателе суточных смертей от коронавируса.

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Об этом сообщает BBC.

За последние 24 часа в Британии умерло 980 человек. Больше всего летальных случаев — в Англии (866). Умершие пациенты были в возрасте от 27 до 100 лет, только 56 из них не имели сопутствующих заболеваний.

В Шотландии за сутки зафиксировали 48 летальных случаев, в Уэльсе — 29 смертей.

Таким образом с начала эпидемии в Британии зафиксировано уже 8 958 летальных случаев из-за болезни COVID-19.

Количество больных В Британии продолжает увеличиваться. За последние 24 часа зарегистрировали 5 706 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщал «Апостроф», по состоянию на пятницу, 10 апреля, от болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в мире погибло уже свыше 100 тысяч человек.