Тесты на коронавирус вывозят ящиками: у Минздрава заметили странную «активность», видео

Журналисты зафиксировали, как часть тестов, которые были закуплены Министерством здравоохранения Украины в Китае, отгружали с авто Центра общественного здоровья бывшему руководителю крупной аптечной сети.

Кадры со странной активностью возле Минздрава были опубликованы в сюжете проекта «Схемы: коррупция в деталях».

Журналисты стали свидетелями того, как распределялись экспресс-тесты китайской AmonMedCAS, которые закупило министерство, и другие товары медицинского назначения. Одну упаковку — в машину «Медспецтранса», другую — в автомобиль Михаила Царенко, выпускника медколеджа и бывшего руководителя крупной аптечной сети «Биокон».

В Киеве этого человека помнят как руководителя «Киевзеленстроя», под началом которого в 2012 году коммунальщики едва не закупили итальянские каштаны «Бриоти» по 6000 гривен за саженец на 4 миллиона гривен. Вовремя было обнаружено, что эти каштаны были обычного — конского сорта.

Впоследствии Царенко стал руководителем аппарата Киевской облгосадминистрации, но после освобождения с должности в конце 2016 года исчез из информационного пространства.

Журналисты отмечают, что теперь Михаила Царенко что-то связывает с Министерством здравоохранения, его замечали там довольно часто, в частности, в компании бывшего министра Ильи Емца.

Как сообщал «Апостроф», ранее в Кабинете министров показали первые разработанные в Украине тесты на коронавирус COVID-19.