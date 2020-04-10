Коронавирус, карантин и спасение украинцев: онлайн трансляция «Свободы слова» Шустера 10 апреля

Вечером в пятницу, 10 апреля, в шоу «Свобода слова» с Савиком Шустером ждут премьер-министра Дениса Шмыгаля, с которым будут обсуждать программы помощи людям, которые остались без работы из-за коронавируса и карантина.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Шустер Live».

Кроме этого, в эфире будут также говорить об условиях, в которых приходится работать врачам в Украине и за границей. Еще одной темой станет недавний пожар возле Чернобыля и его возможные последствия.

Кроме Шмыгаля, гостями программы также станут: министр финансов Украины Сергей Марченко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко и другие.

Трансляция начнется в 21:00.

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