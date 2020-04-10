Собаки — не еда: в Китае приняли «тяжелое» решение из-за коронавируса

Власти Китая исключили собак из списка домашних животных, которых разрешено разводить для потребления.

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Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на Kyodo.

В некоторых районах Китая собачье мясо употребляют в пищу до сих пор, однако Министерство сельского хозяйства заявило, что исключило их из списка животных, чье мясо можно есть, потому что «собаки превратились из традиционного домашнего скота в домашних животных».

Новый список содержит перечень 31 вида и породы животных, мясо которых можно есть, включая свиней, коров, кур, кроликов и верблюдов, а также «особый скот», такой как северные олени и страусы, которых разрешено разводить для потребления или с другой целью, например, производства меха.

Эти действия являются частью мер по прекращению употребления в пищу людьми животных дикой природы после того, как выяснилось, что эпидемия COVID-19 начала распространяться с рынка морепродуктов в китайском городе Ухань, где также торговали дикими животными, включая летучих мышей и змей.

Как сообщал «Апостроф», после того, как Китаю удалось победить эпидемию коронавируса, жители страны вернулись к поеданию летучих мышей.