Как победить Трампа: в США назвали рецепт для кандидата от демократов

При отсутствии форс-мажора, Джо Байдена выдвинут на кандидата в президенты США от Демократической партии. Но для победы в выборах большое значение имеет лояльность его бывшего конкурента Берни Сандерса, ради которой стоит пойти на уступки.

Такое мнение высказал «Апострофу» научный сотрудник кафедры политологии университета Дейтона (штат Огайо) и корреспондент ведущих американских изданий Кристофер Дивайн.

По его словам, выдвижению Джо Байдена кандидатом от Демократической партии могут помешать только какие-то непредвиденные обстоятельства вроде проблем со здоровьем или неожиданного скандала.

«Более важный вопрос сейчас — будет ли Берни Сандерс и дальше бороться за делегатов, несмотря на кандидатуру Байдена. Было бы хорошо, если бы Байден и Сандерс — бывшие коллеги из Сената, вели себя как они хорошие друзья, которые уважают друг друга. Так они себя повели в последних дебатах, например», — заметил эксперт.

По наблюдениям Кристофера Дивайна, нынешняя обстановка отличаестя от той, которая была в 2016 году, когда оказалось, что Байден и Хиллари Клинтон совершенно не переносят друг друга и к тому же имеют серьезные политические разногласия.

«Однако, Сандерс предан своим «прогрессивным» идеям и он может требовать от Байдена уступить по крайней мере в чем-то — например, в вопросе политики здравоохранения или бесплатного образования в колледжах. Байден уже согласился принять политику в отношении банкротства, которую предлагала Элизабет Уоррен, после того, как она выпала из гонки», — поделился своими предположениями эксперт.

По его мнению, пока неясно, хватит ли Байдену простого одобрение от Сандерса для активной избирательной кампании и будут ли сторонники Сандерса голосовать за Байдена, которые больше лояльны к его убеждениям.

«В конце концов, я предполагаю, большинство сторонников Сандерса поддержат кандидата от демократической партии, как это произошло и в 2016 году. Но Байден завоевать гораздо больше выборщиков, чем это пришлось сделать Хиллари Клинтон, если он хочет «побить» Дональда Трампа», — заключил эксперт.

Как сообщал «Апостроф», сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о том, что выбывает из гонки за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.