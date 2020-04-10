На выходных в Луганской области ожидаются сильные заморозки

11 и 12 апреля ночью и утром в Луганской области прогнозируют сильные заморозки.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

В субботу, 11 апреля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром сильные заморозки. Ветер северо-западный 7-12, утром и днем местами порывы 15-18 м / с. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем 7-12 0 тепла.

В воскресенье, 12 апреля, переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром сильные заморозки. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью: в воздухе 0-5 0 мороза, на поверхности почвы 5-8 0 мороза; днем 11-16 0 тепла.