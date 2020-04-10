В украинской энергетике системный кризис из-за постоянного вмешательства власти — DiXi Group

Системный кризис в украинской энергетике вызвана постоянным вмешательством власти в работу рынка электроэнергии.

Об этом заявил эксперт DiXi Group Богдан Серебренников, передает «Главком».

«Нынешняя кризисная ситуация на рынке электроэнергии — это не только стечение обстоятельств, вызванное сезонным фактором, когда увеличивается объем производства электроэнергии из ВИЭ, и карантинными мероприятиями, которые вызвали общий экономический спад и существенное падение потребления. Эти факторы определенно проявили и практически довели до апогея уязвимость системы функционирования рынка электроэнергии Украины в нынешнем его виде», — сказал Серебренников.

Эксперт отметил, что сейчас рынок работает с большим количеством регуляторных ограничений оптовых цен (price caps), импортом электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического Сообщества, ручным диспетчерским регулированием, нерыночным ценообразованием для населения, невзвешенной политикой поддержки ВИЭ. По его мнению, чем больше вмешательств в работу рынка, тем более уязвимым и неустойчивым он становится.

«Такой подход потребует постоянного точечного и ситуативного вмешательства со стороны регулятора, оператора системы передачи, правительства. Это делает рынок непрогнозируемым и слабым», — рассказал Серебренников.

Ранее гендиректор «Энергоатом-Трейдинг» Сергей Бедин заявил, что из-за кризиса на рынке электроэнергии НАЭК «Энергоатом» не получил более 4 млрд грн за поставленную электроэнергию от ГП «Гарантированный покупатель», которому поставляет 85% всей атомной электроэнергии для нужд населения, и поэтому компания не может обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива.

Народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что кризис в энергетике спровоцирован действиями главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса. По словам депутата, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.