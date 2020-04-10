Пожар в Чернобыльской зоне: «грязный» воздух дойдет до Киева

В Чернобыльской области бушуют пожары, загрязненный продуктами горения воздух может дойти до Киева и области.

Об этом сообщает ГП Государственный научно-технический центр по ядерной и радиоционной безопасности.

Отмечается, что при помощи системы поддержки принятия решений RODOS на основании метеопрогноза было смоделировано потенциальное распространение загрязненного продуктами горения атмосферного воздуха над Киевской областью.

Согласно прогнозным расчетам на 10 апреля, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев.

При этом подчеркивается, что концентрации Cs-137 в воздухе не представляют угрозы для жизни и здоровья людей.

Как сообщал «Апостроф», ранее в ГСЧС рассказали, что в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация масштабного пожара. Так, спасатели указали, что 9 апреля в зоне отчуждения на территории трех лесничеств в Киевской области началось тление травы и леса.