В Нью-Йорке жертв коронавируса хоронят в братской могиле на «острове смерти»: видео

Социальные работники в защитных костюмах массово хоронят тела умерших во время эпидемии коронавируса в общей могиле на острове Харт, рядом с Нью-Йорком (США).

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Аэросъемку с места захоронения было опубликовано на Youtube в пятницю, 10 апреля.

В США продолжает расти количество смертей от эпидемии коронавируса. Из-за этого в переполненных моргах в Нью-Йорке сократили время, в течение которого хранятся невостребованные останки умерших граждан.

Для лиц, у которых нет родственников или семей, которые не могут позволить себе похороны, предусмотрено погребение на общественном кладбище на острове Харт, так называемом «острове смерти».

Ранее в общих могилах здесь хоронили около 25 тел в неделю. Теперь количество таких захоронений увеличилось в пять раз.

Как сообщал «Апостроф», число умерших от коронавируса в США превысило 15 тысяч, почти половина летальных случаев зафиксирована в штате Нью-Йорк.