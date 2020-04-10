Ставят метки на квартиры: в сети показали видео воров за «работой» в Киеве

В Киеве активизировались воры, которые под видом санитарного надзора от коммунальных служб маркируют квартиры, которые планируют «обнести».

Об этом говорится в публикации сообщества «Киев оперативный» в Facebook.

В сообществе отметили, что указанные лица работают вдвоем, они ищут в крупных жилых комплексах пустые квартиры и ставят на них метки.

«Эти двое — не представители власти, которые стремятся проверить, находитесь ли вы дома во время карантина. Это обычные гадкие гиены — квартирные воры, которые расставляют метки на тех квартирах, которые можно обокрасть», — отмечается на странице.

Также авторы публикации назвали адрес, куда приходили воры.

«Ул. Ломоносова, ЖК «Амурский», — говорится в публикации.

Как сообщал «Апостроф», ранее в Киеве поймали вора в одной из аптек. Он пытался украсть дорогие средства для личной гигиены.