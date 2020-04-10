Собирают «дань» на въезде в Харьков: врач поделился возмутительной историей про копов

В сети сообщили о том, что в Харькове полицейские требуют с водителей автомобилей деньги за въезд в город.

Об этом сообщает Telegram-канал ХС|Харьков.

Канал опубликовал письмо харьковского врача-онколога, который рассказал историю своей пациентки. Женщина на такси ехала из села Пришиб Харьковской области в Харьков для оформления документов на комиссию.

«При въезде в Харьков по Ростовской трассе стоят «доблестные» служители закона (полицейские) и через одного тормозят авто. Остановили и их автомобиль. Водитель предъявил документы на авто и водительское удостоверение. Затем потребовали показать аптечку, открыть багажник. Пациентка показала документы куда и зачем едет (все заверено печатями). Разволновалась. Они в наглую потребовали заплатить (без протокола) хотя бы 380 гривен иначе не пустят в город, мотивируя это тем, что якобы нарушают правила перевозки пассажира (маски надеты у обоих)«, — написал врач.

Как сообщал «Апостроф», на крупнейшем пункте пропуска на украинско-польской границе КПП «Дорогуск — Ягодин» предприимчивые украинцы решили заработать на перевозке заробитчан, которые возвращаются домой из Польши.