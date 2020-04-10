Бизнес по-украински: как наживаются на заробитчанах, которые возвращаются из Польши

Кому коронавирус — страшная болезнь, а кому бизнес. На крупнейшем пункте пропуска на украинско-польской границе КПП «Дорогуск — Ягодин» предприимчивые украинцы решили заработать на перевозке заробитчан, которые возвращаются домой из Польши.

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Причем, польская таможня разрешает украинцам пересекать свой участок границы пешком. А вот на украинской стороне людей в пешем порядке не пропускают. Вместо этого уже за территорией польской таможни их ждет автобус, на котором и можно проехать украинскую таможню и попасть домой.

Стоимость проезда составляет 20 злотых с человека или 130 гривен по курсу. При этом, автобус проезжает максимум километр и высаживает людей практически сразу за воротами таможни.

«Поляки нас пропускают пешком, хотя на этой таможне и нет пешеходного пересечения границы, а наши на всем привыкли наживаться. 20 злотых за один километр — это обдираловка людей», — рассказал «Апострофу» один из украинцев, пересекавших границу ночью 9 апреля.

Очевидец добавил, каких-либо чеков или билетов водители автобусов не выдают.

Также собеседник «Апострофа» подчеркнул, что в автобусе ехали 55 человек. То есть за один рейс выходит 1 100 злотых (порядка 6 500 гривен). А за сутки автобус может сделать около десятка таких рейсов.

Один из водителей в разговоре с пересекающим границу украинцем признался, что работают на частника, который и установил такую цену за проезд.

Без ответа пока остается несколько вопросов — что это за перевозчик и почему он устанавливает такие тарифы и почему на украинской таможне не пускают украинцев пешком, как сделали поляки. Как только «Апостроф» получит ответы на эти вопросы, мы их отдельно опубликуем.

Как сообщал «Апостроф», после того, как Польша частично закрыла границу с Украиной, на пунктах пропуска образовались огромные очереди из желающих вернуться домой заробитчан.