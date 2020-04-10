С защитой от вирусов: в сети появились фото «коронамобиля» Макрона

Автомобили из автопарка французского президента Эммануэля Макрона оборудовали специальными защитными панелями, которые отделяют пассажиров от водителя. У главы государства уверены, что таким образом получится избежать передачи вирусов во время разговоров.

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По данным французской прессы, панели для 20 автомобилей автопарка Макрона изготовила компания Usipanel из Тулузы в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

«Мы обратились в Елисейский дворец, предложив эти барьеры, и получили в течение дня согласие на оборудование автомобилей президента и его советников», — отмечают в компании.

Напомним, что с 17 марта во Франции действует строгий режим карантина.

Ранее «Апостроф» сообщал, что США установили страшный рекорд по смертности от коронавируса — в среду, 8 апреля, от осложнений болезни скончались 1 922 человека.