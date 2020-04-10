Ищут штаны и майдановский шлем: фото, видео и новые подробности обысков у Татьяны Черновол

У бывшего народного депутата Татьяны Черновол в доме под Киевом сотрудники ГБР утром 10 апреля проводят обыски. Известно, что они ищут улики времен Революции Достоинства.

Телеканал «Эспресо» опубликовал фото и видео с места обысков.

«ГБР сейчас обыскивает дом Татьяны Черновол. Татьяна живет под Киевом в родительском доме с двумя детьми. Обыскивают Таню по делу Майдана. Они тогда ее недобили — хотят сейчас. Конечно, это нужно делать в 6 утра. Ищут штаны и шлем, в которых она на Майдане ходила. Представляю лицо ее детей, которые наблюдают за действиями этой орды в собственном доме. Татьяну сейчас особо некому защитить. Муж ее Николай погиб на фронте. А где в это время были эти штемпы в кепках, которые на рассвете к ней приперлись?«, — написал в Facebook народный депутат Николай Княжицкий.