Масштабные пожары в Чернобыльской зоне: фото, видео и свежие данные от ГСЧС

В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация масштабного пожара. 9 апреля в зоне отчуждения на территории Денисовецького, Котовского и Корогодского лесничеств Киевской области началось тление сухой травы и лесной подстилки отдельными очагами.

О ситуации по состоянию на 23:55 сообщили в пресс-службе ГСЧС.

К тушению пожара привлечены 326 человек и 84 единицы техники, в том числе шесть единиц авиационной техники.

По данным спасателей, радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка.

Как сообщал «Апостроф», ранее копы задержали мужчину, устроившего поджог в Чернобыле и показали видео масштабов ЧП с высоты птичьего полета.