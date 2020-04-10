К известному экс-нардепу нагрянули с обысками: фото и первые подробности

К бывшему народному депутату Татьяне Черновол утром 10 апреля пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана. Антимайдан в действии», – написала Черновол.

Обыск провели в ее доме в селе Гора Бориспольского района Киевской области.

Черновол показала фото постановления об обыске. В нем говорится о событиях февраля 2014 года, когда после начала расстрела участников Евромайдана в Мариинском парке, Черновол инициировала захват офиса Партии регионов на улице Липской.

Как сообщал «Апостроф», в октябре 2019 года Черновол устроила перепалку на брифинге директора ГБР. В частности, она заявила, что у нее есть информация о преступлениях Андрея Портнова и Андрея Богдана.