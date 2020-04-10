Секс, кокаин и пандемия: венесуэльская «золотая молодежь» устроила вечеринку на острове и подхватила коронавирус

«Золотая молодежь» из Венесуэлы устроила шумную вечеринку на карибском острове с проститутками из Европы, после чего некоторые ее гости заразились коронавирусом.

Как пишет западная пресса, на ситуацию обратили внимание высшие чиновники страны. Также действия молодежи вызвали недовольство среди граждан Венесуэлы, которые вынуждены сидеть дома во время карантина.

К слову, ситуацию даже прокомментировал президент Венесуэлы Николас Мадуро, который осудил действия своих соотечественников.

По уточненным данным, шумная вечеринка происходила на протяжении нескольких дней на одном из островов архипелага Рос-Рокес. По предварительным данным, ее организовали несколько бизнесменов, которые связаны с правительством. При этом отмечается, что эти лица саму вечеринку не посещали.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

«На острове была вечеринка, и практически все ее участники показали положительный тест на коронавирус», — заявил Мадуро.

В частности, вечеринку посетил сын главного чиновника по борьбе с коррупцией. Западная пресса пишет, что на острове молодежь употребляла психоделические препараты.

По предварительным данным, вирусом гостей заразили проститутки, которые прибыли из Мадрида и Лондона.

Полиция уже провела задержания 18 человек, которые были на острове.

Напомним, что тем временем США установили страшный рекорд по смертности от коронавируса — в среду, 8 апреля, от осложнений болезни скончались 1 922 человека.