Когда украинцы получат карантинные выплаты по 1000 гривен: министр дала четкий ответ

Обещанную единовременную помощь в размере 1 тысячи гривен украинские пенсионеры получат сразу после того, как будут приняты изменения в госбюджет.

Об этом 9 апреля в эфире программы «Право на власть» заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, изменения в госбюджет могут быть приняты уже на следующем заседании парламента, которое пройдет в ближайшее время.

«Для нас это самое главное. Это будет и основание выплатить и будет источник финансирования… Мы сразу выплатим эти средства людям. Мы говорили, что это будет в апреле. Мы не отказываемся. Я уверена, что на следующей неделе мы совместно с депутатами уже отчитаемся совместно, что такое решение будет реализовано», — отметила она.

Также министр добавила, что во время карантина выплата пенсий состоялась вовремя.

По прогнозам Лазебной, ее ведомство проведет индексацию пенсий на 11% уже в мае. Под нее попадут свыше двух миллионов пенсионеров.

«У нас есть порядок индексации, принятое решение правительства. Поэтому все в полном объеме будет выполнено», — добавила она.

Напомним, что в Пенсионном фонде Украины объяснили, каким образом будет начислена одноразовая помощь пенсионерам.