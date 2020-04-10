Человек-конь и свадьба на мусорке: в сети запустили безумный карантинный флешмоб

Жители Австралии запустили смешной флешмоб, чтобы отвлечься от пандемии коронавируса и не скучать на карантине.

Фото и видео процесса делятся на странице Bin isolation outing в Facebook.

Пользователи начали придумывать экстравагантные образы, в которых фотографируются во дворе возле мусорника. Такое действо поднимает настроение не только самим участникам, а и соседям, которые видят это.

Суть флешмоба: австралийцы придумывают костюмы, в которых выходят выносить мусор.

«С конца марта страна на карантине. Нарушителям изоляции без веской причины грозит штраф до одной тысячи австралийских долларов. Нам стоит объединиться и принести в этот мир немного добра. Сделаем изоляцию веселее», — призывают участники сообщества.

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Как сообщал «Апостроф», украинцы запустили полезный флешмоб под названием «Подвези медика».