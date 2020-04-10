Гороскоп на 10 апреля: Стрельцы будут зациклены на плохом, а Козерогам будет непросто общаться с Близнецами

Хотите знать, что вас ждет 10 апреля? Эксперты «Апостроф.Лайм» уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя позволять себе лениться, а на кого будут сильно влиять негативные волны.

Овен

Сейчас у вас есть шанс добиться желаемого, но для этого нужно перестать лениться. Успех не придет к вам сам, без труда ничего не получится. Также важно набраться терпения, ведь все идет своим чередом. Не забывайте, что получить все и сразу получается далеко не всегда.

Телец

Негативные волны влияют на вас особенно сильно. Это может сказаться на работе, поэтому будьте осторожны. Если люди не идут на контакт, не навязывайтесь. Сейчас вам будет непросто кого-либо убедить в своей правоте.

Близнецы

Окружающие к вам расположены, поэтому сейчас вы легко можете заставить всех делать то, что нужно лично вам. Но не злоупотребляйте своей властью, скоро она начнет убывать. И тогда многие могут понять, что вы ими манипулируете.

Рак

Не упускайте возможностей и действуйте сразу, как только появляется шанс за что-то взяться. Велика вероятность успеха во многих делах, также хорошо пройдут запланированные переговоры. А вот дома вам стоит быть помягче и больше слушать, чем говорить.

Лев

Не пытайтесь справиться со всем самостоятельно, если вам нужна помощь, стоит о ней попросить. Люди легко будут идти с вами на контакт, поэтому велик шанс собрать хорошую команду для дальнейшей работы.

Дева

Учитесь благодарно принимать помощь и не отвергайте тех, кто вам ее предлагает. Сейчас вероятны новые знакомства и интересные рабочие перспективы. Следуйте за своим сердцем, оно приведет вас к новым вершинам.

Весы

Близкие будут приятно вас радовать, если вы сможете настроиться на позитив. Не стоит слишком серьезно воспринимать чужие проблемы, лучше сконцентрируйтесь на хорошем. И постарайтесь настроить на позитив всех, кто находится с вами в одном пространстве.

Скорпион

Есть шанс получить повышение или прибавку к зарплате. Поговорите с начальством о ваших идеях, сейчас вас должны услышать. Также стоит отстаивать свою точку зрения, так как, скорее всего, вы правы. Но сначала убедитесь в том, что ваши убеждения верны.

Стрелец

Не нужно тратить свою энергию на небольшие неприятности или вещи, от вас не зависящие. Вокруг происходит масса хороших событий, но вы не замечаете их из-за зацикленности на плохом. Откройте глаза и вы сразу увидите, как на самом деле удачно все получается.

Козерог

Не стоит зря рисковать, хоть удача и на вашей стороне. Извлекайте из всего опыт и пользу, и настраивайте себя на положительную волну. Если будете общаться с Близнецами, учитывайте, что они могут воспринимать вас слишком резко и даже агрессивно.

Водолей

Сейчас будет получаться далеко не все. Не стоит питать себя ложными надеждами, чтобы потом не пришлось огорчаться. Лучше постарайтесь мыслить прагматично и продумывать все детально. Так вы сможете снизить риск разочарований.

Рыбы

День хорошо подходит для новых дел и амбициозных решений. Ваши идеи сейчас получат поддержку, поэтому смело их высказывайте. Любая инициатива сейчас будет полезной и научит вас чему-то новому, это пригодится в будущем.

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