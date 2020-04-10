В Украине резко похолодает: синоптики уточнили прогноз на 10 апреля

В пятницу, 10 апреля, температура воздуха на большей части территории Украины несколько снизится.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Похолодает, в частности, в западных, центральных и северных областях страны. Здесь дневная температура составит 11-13 градусов тепла. А вот в восточных и южных областях в сравнении с четвергом даже потеплеет – здесь прогнозируется 15-18 градусов.

Ночью столбики термометров по всей Украине будут находиться на отметках в 6-8 градусов тепла.

Осадки ожидаются в центральных и восточных областях. На западе и юге Украины прогнозируется переменная облачность.

Подробнее о погоде на апрель и пасхальные праздники читайте в материале «Апострофа»: Погода на карантине: на Вербное воскресенье ударит мороз, но к Пасхе потеплеет.