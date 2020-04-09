Паникуют даже в Конча-Заспе: психиатр рассказала про карантин и страх у украинцев

Психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук, выпускница Медицинской школы Гарвардского университета в США Тина Берадзе рассказала о страхах украинцев из-за карантина.

Коронавирусом заражены 1,5 млн человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает «Гордон».

По словам психолога, из-за карантина, количество пациентов у нее увеличилось.

«От постоянного общения у меня даже горло начало побаливать, домашние надо мной издеваются: «Мама, ты целый день на телефоне и даже сама этого не замечаешь!». Причем увеличилось число пациентов не только в Украине, звонят с просьбой о консультации из США и других стран, даже из Австралии», — сказала она.

Ее западные пациенты переживают, что у них больше нет возможности проводить время так, как раньше: с друзьями, пикниками, ресторанами и так далее. А украинцы очень переживают о своем материальном положении и экономической ситуации в стране.

«У нас на первом месте социальные проблемы. И это совершенно понятно. Потому что даже несчастные Испания или Италия, где очень высокая статистика смертности от COVID-19, могут позволить себе сидеть дома и не переживать о том, чем завтра кормить семью. В Украине не так. У нас даже условная Конча-Заспа, где живут состоятельные люди, переживает до такой степени, что нанимает вооруженную охрану», — рассказала она.

Они боятся, что длительный карантин и отсутствие у подавляющего большинства населения финансовой подушки резко повысит статистику грабежей и разбоев.

«Мы же прекрасно понимаем, к чему привел капитализм, особенно дикий капитализм на территории бывшего СССР. В Украине огромный разрыв между богатыми и бедными. У нас 1% населения живет хорошо, остальные – сводят концы с концами. Карантин наглядно проявил эти проблемы», — считает психолог.

То есть, за время карантина и у бедных, и у богатых доминируют страх и тревога. Первые переживают из-за своего финансового положения, вторых заботит собственная безопасность в условиях резкого и тотального обнищания страны.

«Заметьте: и у тех, и у других страх перед коронавирусом не на первом месте. Все почему-то думают, что их это точно не коснется. Хотя состоятельные люди на всякий случай уже приобрели для себя лично аппараты искусственной вентиляции легких. Более того, даже бригады врачей наняли, которые в случае чего в любую минуту к ним примчатся или вообще во флигелях рядом с особняками живут», — обьяснила она.

Она рассказала, что в Конча-Заспе очень серьезно перепугались из-за Куршевеля, куда все рванули на 8 Марта, в разгар распространения коронавируса в Европе.

«У нас же как началась эпидемия? И сверху, и снизу. Одни из дорогих европейских курортов ее привезли, другие – с заработков. Уникальная, конечно, ситуация», — сказала психолог.

Как ранее сообщал «Апостроф», по состоянию на утро 9 апреля в Украине было подтверждено 1892 случая коронавирусного заболевания COVID-19.