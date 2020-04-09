Под Киевом вспыхнул мощный пожар, оставив часть города без света: видео

В четверг, 9 апреля, в Боярке Киевской области загорелась электроподстанция, часть города осталась без света.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на «ТСН».

В трансформаторной будке загорелось масло. Огонь было видно в отдаленных районах Боярки.

Местные жители в соцсетях сообщают, что якобы даже был слышен взрыв.

Пожар уже потушили.

Сейчас ремонтники восстанавливают электроснабжение города. Обещают, что свет в домах появится в течение часа.

Информации о пострадавших и ущербе в результате пожара нет.

Как сообщал «Апостроф», ранее в городе Ирпень Киевской области произошел масштабный пожар, который начался с того, что загорелась сухая трава. В сети появилось фото пожара, где видно, что близко от очага возгорания находятся многоквартирные дома и если бы пожар вовремя не ликвидировали, то огонь мог перекинуться на них.