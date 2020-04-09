Раскрыта загадка массовой гибели дельфинов в Крыму: экологи бьют тревогу

Из-за экологической катастрофы в оккупированном Крыму там массово гибнут дельфины.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на ресурс Rg.ru.

Экологи крымской общественной организации «Безмятежное море», занимающиеся спасением выбросившихся на берег дельфинов, опубликовали результаты токсикологических исследований внутренних органов. Зафиксировано колоссальное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в тканях млекопитающих ртути и тяжелых металлов.

«Для анализа мы отобрали 15 проб — ткани мышц, печени и почек от семи дельфинов — трех азовок, двух белобочек и двух афалин. Все они выбрасывались на берег Крыма живыми в 2019 году и погибли от заболеваний», — рассказали экологи.

Специалисты исследовали ткани на наличие более 70 химических элементов. В результате обнаружены повышенные концентрации лития, магния, алюминия, хрома, железа, цинка, кадмия, ртути и других опасных веществ.

«У двух исследованных афалин концентрация ртути в печени превысила ПДК более чем в 550 и 450 раз, чему сопутствовало резкое повышение содержания селена. Эти афалины были крайне истощены и страдали от полиорганной недостаточности. В мышцах и печени белобочек уровень ртути превысил ПДК в 3,4 и 6,2 раз. В целом, ртуть не превышала ПДК лишь в семи из 15 проб. Основное количество этого высокотоксичного металла попадает в организм дельфинов с рыбой и рыбопродуктами в процессе биоаккумуляции», — отметили биологи.

Концентрация цинка в печени больной азовки, выбросившейся на берег Севастополя прошлым летом с травмой черепа, превысила ПДК в 192 раза, в ее же мышцах — в 151 раз, а концентрация кадмия — в 10 раз.

«Повышенное содержание загрязнителей говорит об их накоплении в экосистеме в течение долгого времени. Черное море — самое большое закрытое море в мире, и оно испытывает огромное давление из-за рыбного промысла, добычи полезных ископаемых и сброса токсичных отходов. Деятельность человека умножает микроэлементы в морской биоте до концентраций, которые могут негативно влиять на здоровье организма», — считают экологи.

Как сообщал «Апостроф», эколог-ученый Максим Сорока заявил, что возвращение Северо-Крымского канала в эксплуатацию может иметь непредсказуемые последствия для экологии полуострова.